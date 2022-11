La suite après cette publicité

Jordan Veretout aura mis un peu de temps, mais il a enfin trouvé le chemin des filets. Le milieu de terrain, qui monte en puissance depuis quelques matches, a égalisé pour l'Olympique de Marseille contre Monaco, but important puisque l'OM l'a ensuite emporté (3-2). Mais il a voulu dédié son but aux supporters, présents en nombre au Louis II et à Amine Harit, gravement blessé.