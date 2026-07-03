Croatie : Luka Modrić laisse planer le doute sur son avenir

L’avenir de Luka Modrić en sélection croate est plus incertain que jamais. Éliminée par le Portugal en seizièmes de finale de la Coupe du Monde, la Croatie pourrait avoir disputé le dernier match international de son capitaine. À 40 ans, le milieu de terrain n’a toujours pas confirmé s’il poursuivrait sa carrière, entretenant le suspense après la rencontre. « Ce n’est pas pour aujourd’hui, vous connaîtrez bientôt ma décision », a-t-il déclaré en zone mixte relayé par AS, laissant planer le doute sur son avenir sous le maillot à damier.

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Avant d’évoquer son futur, le Ballon d’Or 2018 est revenu sur l’arbitrage, qu’il estime défavorable à son équipe. Il a notamment contesté le penalty accordé au Portugal ainsi que l’intervention de la VAR sur le but refusé à Igor Matanović. « Les décisions de l’arbitre nous ont pénalisés. La VAR n’a pas été introduite pour ce type d’actions, mais pour corriger des erreurs flagrantes », a regretté la légende croate. Auteur d’une carrière exceptionnelle, marquée notamment par six Ligues des champions avec le Real Madrid et une finale de Coupe du monde en 2018, Modrić laisse désormais le monde du football dans l’attente de sa décision.