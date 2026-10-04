Sir Alex Ferguson raconte son combat pour survivre

Sir Alex Ferguson est revenu sur l’un des épisodes les plus difficiles de sa vie dans un entretien accordé à la BBC. Victime d’une grave hémorragie cérébrale en 2018, l’ancien entraîneur de Manchester United avait dû être opéré en urgence alors que les médecins ne lui donnaient que 20 % de chances de survie. « J’étais terrifié. J’aurais aimé pouvoir dire que j’étais à l’aise. Je ne l’étais pas. J’avais perdu la voix, je ne pouvais plus parler », raconte l’Écossais. Ferguson se souvient notamment des visites de ses petits-fils auxquelles il était incapable de répondre.

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Pour retrouver la parole, l’ancien manager a dû effectuer une longue rééducation avec une thérapeute, qui lui demandait notamment d’écrire des noms d’oiseaux, d’animaux ou de rivières avant de les prononcer. « C’est comme ça que j’ai retrouvé ma voix », explique celui qui a remporté 38 trophées durant ses 27 années à Manchester United, dont 13 championnats d’Angleterre et deux Ligues des champions. À bientôt 85 ans, Ferguson assure aujourd’hui se sentir « plutôt bien malgré quelques petites blessures ». Il avait de nouveau été hospitalisé en mai dernier alors qu’il s’apprêtait à assister à un match des Red Devils.