Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Sir Alex Ferguson raconte son combat pour survivre

Par Sasha Nahon
1 min.
@Maxppp

Sir Alex Ferguson est revenu sur l’un des épisodes les plus difficiles de sa vie dans un entretien accordé à la BBC. Victime d’une grave hémorragie cérébrale en 2018, l’ancien entraîneur de Manchester United avait dû être opéré en urgence alors que les médecins ne lui donnaient que 20 % de chances de survie. « J’étais terrifié. J’aurais aimé pouvoir dire que j’étais à l’aise. Je ne l’étais pas. J’avais perdu la voix, je ne pouvais plus parler », raconte l’Écossais. Ferguson se souvient notamment des visites de ses petits-fils auxquelles il était incapable de répondre.

La suite après cette publicité

Pour retrouver la parole, l’ancien manager a dû effectuer une longue rééducation avec une thérapeute, qui lui demandait notamment d’écrire des noms d’oiseaux, d’animaux ou de rivières avant de les prononcer. « C’est comme ça que j’ai retrouvé ma voix », explique celui qui a remporté 38 trophées durant ses 27 années à Manchester United, dont 13 championnats d’Angleterre et deux Ligues des champions. À bientôt 85 ans, Ferguson assure aujourd’hui se sentir « plutôt bien malgré quelques petites blessures ». Il avait de nouveau été hospitalisé en mai dernier alors qu’il s’apprêtait à assister à un match des Red Devils.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Alex Ferguson

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Alex Ferguson Alex Ferguson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier