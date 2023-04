Ligue des Champions : l’équipe type des quarts de finale retour

La suite après cette publicité

Les quarts de finale de la Ligue des Champions se sont conclus hier soir avec les qualifications attendues de Manchester City et de l’Inter. Les deux équipes avaient fait le plus dur en s’imposant à l’aller. Elles défieront respectivement le Real Madrid et l’AC Milan. Autant d’équipes qui ont brillé lors de ces matchs retour. Nous avons établi notre équipe type pour ce tour et sans surprise (ou presque car Thibaut Courtois a lui aussi brillé), on retrouve l’immense Mike Maignan dans le but. Le portier a repoussé un penalty de Kvaratskhelia dans les dernières minutes.

Le Géorgien qui globalement sera passé à côté de cette double confrontation. Il lui a manqué un petit quelque chose pour faire la différence. La faute aussi à l’excellent Davide Calabria, auteur à l’aller à Milan et au retour à Naples, de deux très belles prestations. Le latéral droit est accompagné par son coéquipier Simon Kjaer en défense centrale. Le Danois fait équipe avec Ruben Dias, qui a étouffé les attaquants munichois à l’Allianz Arena. Enfin, c’est un Lombard de l’Inter que nous avons choisi d’aligner à gauche avec Federico Dimarco, deux passes décisives au compteur contre Benfica.

Un trio supersonique

Nous avons donc opté pour un 4-3-3 avec la présence de Federico Valverde. L’Uruguayen aura été régulier tout au long de la rencontre avant d’illuminer la soirée en éliminant deux joueurs de Chelsea dans la surface, offrant le second but à Rodrygo. Lui aussi buteur, mais sur penalty, Joshua Kimmich aura maintenu le Bayern à flot dans sa rencontre. Ce milieu de terrain est complété par Nicolo Barella, encore buteur hier lors du nul de l’Inter face à Benfica et toujours omniprésent dans l’entrejeu.

Devant, comment passer à côté de Rodrygo ? Servi sur un plateau par Valverde comme nous venons de l’évoquer, le jeune Brésilien avait mâché une grosse partie du boulot sur sa première réalisation en déboulant sur le côté, avant le relais avec Vinicius. Lui n’a pas trouvé l’ouverture, mais il aura été un danger permanent pour Manchester City. Kingsley Coman, et ses jambes de feu ont fait souffrir Nathan Aké sur le côté. Enfin, Rafael Leão est le dernier membre de ce trio d’attaque grâce à son magnifique raid solitaire qui a offert l’unique but de l’AC Milan à Olivier Giroud.