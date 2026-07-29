PSG : un nouveau Titi va s’engager à Lausanne

Selon L’Equipe, Thomas Cordier va donner une nouvelle orientation à sa carrière. Le latéral gauche de 20 ans, arrivé au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, va s’engager avec Lausanne-Sport ce mercredi. Le défenseur français, qui a effectué l’intégralité de sa formation au sein du club de la capitale, va signer un contrat de trois ans avec la formation suisse.

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Capitaine et titulaire régulier de l’équipe parisienne en Youth League cette saison, Thomas Cordier avait notamment participé au beau parcours du PSG jusqu’en demi-finales de la compétition européenne des jeunes. Le joueur avait également été proche de rejoindre le Red Star en Ligue 2 la saison dernière, mais l’opération n’avait finalement pas abouti. Libre de tout engagement, il va désormais poursuivre sa progression en Suisse.