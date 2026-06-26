CdM 2026 : les mots forts de Yeremy Pino sur Messi et Cristiano Ronaldo

Vingt-ans plus tard, la guerre entre les fans de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi fait toujours rage. Il faut dire que les deux légendes sont encore au niveau dans ce Mondial, avec l’Argentin qui a inscrit 5 buts déjà, alors que le Portugais a fait trembler les filets à deux reprises. Interrogé à leur sujet après un entraînement de la sélection espagnole, Yeremy Pino n’a pas voulu les départager

La suite après cette publicité

« Ce sont les deux références du football mondial. On a tous grandi en les regardant jouer. Ce sera sûrement leur dernier Mondial, donc il faut profiter d’eux et les soutenir », a indiqué l’Espagnol, qui sait d’ailleurs que la Roja ferait bien de battre l’Uruguay dans la nuit de vendredi à samedi pour ne pas croiser la route de l’Albiceleste plus tôt que prévu.