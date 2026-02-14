Strasbourg : viré pour son poids puis revenu s’imposer… le parcours dingue de Samir El-Mourabet

Au milieu des innombrables recrues strasbourgeoises accueillies l’été dernier, un gamin du cru a renversé la hiérarchie en silence : Samir El-Mourabet. Depuis le début de saison, le milieu de terrain de 20 ans s’est affirmé comme le poumon de son équipe, et ce n’est pas un hasard si d’un coach à l’autre, son nom sonne comme une évidence. Liam Rosenior en avait fait un titulaire indiscutable jusqu’à son départ, et Gary O’Neil a pris le pari de lui offrir une liberté encore plus importante.

«Je pense qu’il est plus relayeur ou même meneur de jeu», soulignait le coach anglais, qui l’a systématiquement titularisé depuis son arrivée. Même s’il ne prend pas autant la lumière que Valentin Barco, El-Mourabet pèse autant dans les résultats de son équipe. Cette confiance pourtant, il n’en a pas toujours bénéficié au fil de son parcours. Né à Strasbourg et passé par l’école de foot du Racing, l’international U20 marocain n’avait pas été conservé après sa saison de U13, notamment en raison de son poids.

Il a connu une parenthèse futsal avant de revenir au Racing plus solide

En 2020, El-Mourabet renonce au foot à 11 et, malgré les réticences de certains, s’oriente vers le futsal en intégrant le pôle Espoirs de Lyon. La réussite est immédiate, et l’élégant gaucher est même surclassé en équipe de France pendant ses deux années de formation. L’Équipe révélait qu’il avait même refusé un contre pro futsal en Espagne, en 2022, pour réintégrer le centre de formation de Strasbourg. Là-encore, il avait vu juste.

«Il fait six mois en U19 nationaux et il est au-dessus des autres. Il avait beaucoup progressé défensivement, sur son placement, son replacement, son agressivité. Il signe aspirant puis pro en 2024. Il a réussi son pari», expliquait son conseiller. Si Patrick Vieira ne lui a jamais accordé la moindre minute, il a su garder son calme en attendant son tour. Aujourd’hui, le gamin du club a éclipsé ses concurrents à l’image de Mathis Amougou, Rafael Luis ou Abdoul Ouattara, tandis que Maxi Odeyele va devoir se mettre en quatre pour se faire une place. D’après la presse marocaine, son nom serait dans les petits papiers de la fédération. Vu sa forme du moment, le voir appelé au mois de mars ne relèverait pas de la science-fiction.