Ligue des Champions : le PSG domine et bat le Borussia Dortmund sans difficulté

Cette année sera-t-elle la bonne ? Graal convoité par le PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011, la Ligue des Champions a trop souvent fui le club de la capitale ces dernières années. Cette saison, les hommes de Luis Enrique auront la chance de figurer dans un groupe relevé qui leur permettra de se mettre parfaitement en condition pour la phase à élimination directe en cas de qualification. Ce mardi, c’était le Borussia Dortmund qui se rendait sur la pelouse du Parc des Princes. Et, avec une attaque Mbappé-Kolo Muani-Dembélé, ce sont les Parisiens qui ont réalisé la meilleure entame de match. Malgré la parade de Donnarumma sur la tentative osée de Donyell Malen (14e), les ouailles de Luis Enrique n’ont, en première période, pas été inquiétées par un bloc bas allemand. Les coéquipiers de Lucas Hernandez, costaud ce soir, ont été également à l’abri de n’importe quel danger grâce à une possession énorme (70% tout au long de la première période). En phase offensive, les Parisiens ont commencé à se montrer dangereux après ce round d’observation d’un quart d’heure. Alors que Kolo Muani n’a pas pu bien reprendre le centre dangereux de Dembélé (15e), la belle frappe a trouvé le poteau de Gregor Kobel (19e). Néanmoins, les nombreuses frappes parisiennes (11 en première période, 1 seule cadrée) ont trop souvent fui le cadre pour inquiéter le gardien suisse. Et après une dernière parade de ce dernier devant Ousmane Dembélé, les deux équipes se sont quittés dos à dos au terme d’un premier acte largement dominé par les Parisiens.

Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain a très vite trouvé la solution. Suite à un superbe mouvement initié par Ousmane Dembélé, Niklas Süle s’est rendu coupable d’une faute de main. Jesus Gil Manzano, après confirmation de la VAR, a confirmé le penalty que Kylian Mbappé ne s’est pas fait prier pour concrétiser (1-0, 49e). Toujours aussi sérieux, le club de la capitale a doublé la mise quelques minutes plus tard. S’appuyant sur un une-deux avec un Vitinha excellent ce soir, Achraf Hakimi a corsé l’addition d’un bel extérieur du pied dans la surface face à son ancienne équipe (2-0, 58e). Sonnés, les joueurs du club de la Ruhr ont alors tenté de mettre plus d’impact dans les duels mais n’ont pas réussi à bousculer leurs adversaires. Les entrées intéressantes de Niclas Fullkrug et Marco Reus n’ont pas changé la donne non plus. Alors que l’entrant Jamie Bynoe-Gittens a failli réduire la marque sans le poteau de Gigio Donnarumma (79e), le Borussia Dortmund, malgré un léger sursaut d’orgueil tardif, a concédé une défaite logique. Les hommes d’Edin Terzic auraient même pu concéder un troisième but si le but de Goncalo Ramos n’avait pas été refusé (90+6e). Amorphes, les Allemands confirment ainsi un début de saison inquiétant. De son côté, le PSG peut se targuer d’avoir lancé à merveille son aventure européenne grâce à une victoire sérieuse qui leur permet, déjà, de s’emparer de la première place de leur groupe F. Le PSG de Luis Enrique est de plus en plus sûr de ses forces à l’orée d’un Classique qui s’annonce très prometteur ce dimanche contre l’OM qui est dans une dynamique totalement différente tant en interne que sur le pré.