Kylian Mbappé dément l’erreur de genou du Real Madrid !

Depuis lundi soir, l’histoire semblait folle, voire même trop grosse pour être vraie. Et elle a provoqué un véritable séisme en France et en Espagne. Selon plusieurs médias, le Real Madrid, lors du diagnostic initial de la blessure de Mbappé contractée le 7 décembre contre le Celta (0-2), aurait ausculté le mauvais genou. Au lieu d’examiner le gauche, blessé, le staff médical avait fait passer une IRM au genou droit sans anomalie détectée. Mbappé avait donc continué à jouer avec une douleur persistante dont personne ne comprenait l’origine. Selon The Athletic, l’ancien du PSG aurait alors poussé une colère noire en apprenant l’erreur, avant de prendre un vol pour Paris et de voir d’autres médecins pour suivre un protocole de remise en forme. Dans la foulée, le Real Madrid avait licencié une partie de son staff médical.

La suite après cette publicité

En début de semaine, lors d’un évènement, Kylian Mbappé avait essayé de temporiser. Il avait évoqué «beaucoup de spéculations et beaucoup de choses fausses», avant de rajouter : « j’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris. » Absent plusieurs semaines des terrains, il est finalement revenu lors du match retour contre Manchester City puis lors du derby face à l’Atlético. La semaine dernière, Kylian Mbappé a aussi été convoqué par Didier Deschamps pour les amicaux contre le Brésil (26 mars, Boston) et la Colombie (29 mars). Et ce mercredi, en conférence de presse avec les Bleus, il a pris la parole.

Mbappé sort du silence

Interrogé sur sa forme d’abord, le capitaine de l’équipe de France a voulu rassurer. « Si j’ai des regrets de ce qu’il s’est passé ? Je n’ai jamais été un joueur ou un homme qui a des regrets. La seule chose que je vois, c’est le présent et le futur proche. Je suis content de me sentir bien à nouveau, mes deux genoux aussi, de prendre du plaisir sur le terrain. Ca, je le dois à mon club d’une certaine manière, donc je suis heureux d’être apte et en bonne santé. Je ne sais pas combien de temps je peux jouer encore, il faut demander au coach, je suis prêt à jouer moi, même débuter. Mais le coach fera les choix et l’ensemble du groupe, dont moi, sera là pour les accepter et donner le meilleur de nous-mêmes. »

La suite après cette publicité

Et sur l’affaire du mauvais genou, le Français a nié l’erreur médicale du Real Madrid tout en expliquant reconnaître indirectement sa part de responsabilité dans l’emballement médiatique. « Non, l’information sur le mauvais genou n’est pas vraie. Je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et ce qui se passe, ça laisse place à des interprétations. C’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je ne communique pas. Avec le Real, on a eu une communication assez claire, comme quand je suis allé à Paris aussi et que j’ai vu d’autres médecins. Et concernant le niveau du Real Madrid en mon absence, c’est bien qu’on puisse jouer comme ça. Je voulais que l’équipe gagne, pour prendre des points pour ne pas se laisser distancer dans le championnat et en C1. C’est une bonne pression car quand l’équipe tourne bien, il faut rentrer dans le moule directement. Après quand je n’étais pas là et qu’on perdait en janvier, tout le monde pensait que j’étais la seule solution et ce n’était pas le cas. Et maintenant, on dit qu’on joue mieux sans moi, donc il faudra voir quand je reviendrai. » Voilà qui est clair et qui devrait mettre fin aux polémiques. Place au terrain !