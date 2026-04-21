L’OGC Nice dévoile son grand projet pour le mercato estival

De retour à la tête de l’OGC Nice depuis décembre dernier pour tenter de sortir le club de la crise, Maurice Cohen a fait un large point sur plusieurs dossiers chauds du club azuréen. Entre l’avenir des joueurs, le staff et la stratégie mercato, le dirigeant azuréen n’a esquivé aucun sujet, alors que le club n’est qu’à quatre points du barragiste et devra revoir ses plans. Mais pour l’instant, la direction des Aiglons a des idées en tête et le premier dossier chaud est celui d’Elye Wahi, lui qui est en prêt jusqu’à la fin de la saison uniquement.

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L’OGC Nice ne sait pas pour Elye Wahi

Et le dirigeant a été clair : aucune option d’achat n’est incluse dans son prêt en provenance de l’Eintracht Francfort. « On aimerait bien garder Elye Wahi. Dans le foot, tout est possible. C’est un garçon très attachant. On n’a pas encore de discussions avec Francfort et on ne peut pas en avoir avant de savoir si nous sommes en L1 la saison prochaine. On aimerait un renouvellement de son prêt… », a-t-il lâché sur ICI Azur, alors qu’aucune discussion ne pourra avancer avant que la situation sportive du club ne soit clarifiée.

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Même flou autour de Claude Puel, arrivé avec un mandat court jusqu’à la fin de la saison également. Maurice Cohen affiche son envie de poursuivre avec lui, mais conditionne toute décision au maintien en Ligue 1 et à la stabilité du club : « personnellement, je veux que Claude Puel reste à l’OGC Nice. C’est un excellent entraîneur et éducateur. On n’a pas encore entamé de discussions sur le fond, mais on en a parlé. Rien n’a été arrêté. Ça dépendra aussi si on se maintient ou non, c’est l’objectif pour l’instant », a-t-il ajouté, en abordant le dossier du directeur sportif et du mercato.

Un mercato d’été qui promet d’être agité

Si Florian Maurice est toujours en poste, le nom de Grégory Lorenzi circule. Maurice Cohen ne confirme pas le départ du directeur sportif actuel, mais explique que Lorenzi « est un bon directeur sportif, il a fait de bonnes choses à Brest », sans confirmer ni infirmer de contacts. Il indique que les choses avancent, avant de faire un point global sur l’été prochain. Il n’y aura pas de grosses dépenses à 30-35 millions d’euros, mais le club va réaliser des « transferts malins » et potentiellement explorer des marchés moins fréquentés, comme l’Amérique latine ou les pays de l’Est.

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Enfin, concernant les cas individuels, il reconnaît que le club devra vendre afin de générer des recettes significatives pour combler le déficit structurel. Sur Hicham Boudaoui et Sofiane Diop (en fin de contrat en 2027), Cohen explique simplement que « c’est le marché qui guidera » et que la volonté des joueurs entrera aussi en compte, avant de sceller l’avenir de Jérémie Boga et Terem Moffi : « ils ne reviendront pas à l’OGC Nice, options levées ou non », a-t-il conclu, en précisant qu’il faudra trouver des joueurs capables d’apporter un « vrai plus ».