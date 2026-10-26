Ballon d’Or : Kylian Mbappé n’a pas prévu de discours pour un sacre

Meilleur buteur de la Ligue des champions, de la Liga et de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est arrivé à la cérémonie du Ballon d’Or dans la peau d’un des favoris au sacre. Présent au London Palladium, le buteur du Real Madrid s’est confié au micro de la chaîne L’Équipe sur son statut de favori contesté.

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« Je sais que je fais parler. Tu sais comment je suis, ça ne me dérange pas, je sais que je ne peux pas faire l’unanimité. Je ne veux pas changer et être quelqu’un d’autre. C’est trop dur d’être quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré, avant de préciser qu’il n’avait pas préparé de discours en cas de potentiel sacre. « Non, ça porte la poisse, il faut juste profiter et voir comment se déroule la soirée. »