Ligue 1 : Marseille accroché par Rennes, Nice déçoit encore contre Angers, Ajaccio gagne enfin

Après la large victoire de Monaco contre Reims (3-0), la huitième journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 15h avec notamment un choc entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Les Phocéens pouvaient reprendre le fauteuil de leader au PSG tandis que les Bretons lorgnaient le top 5. Une rencontre qui démarrait sur de hauts standards avec une tête d'Arthur Theate qui passait juste au-dessus du but de Pau Lopez (2e). Marseille répondait via une lourde frappe de Mattéo Guendouzi qui passait au-dessus du cadre (8e) puis Joe Rodon pour Rennes mettait Pau Lopez à contribution (12e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup et Nuno Tavares obtenait deux belles occasions (17e et 23e). Finalement, c'est l'OM qui craquait sur un centre d'Hamari Traoré qui était malencontreusement détourné par Mattéo Guendouzi au fond de son propre but (1-0, 26e). Un coup dur pour l'OM qui passait proche de concéder un deuxième but mais Amine Gouiri tombait sur Pau Lopez (28e).

La suite après cette publicité

Marseille arrache le nul, Nice déçoit encore

Après une première demi-heure compliquée, Marseille relevait un peu la tête mais faisait preuve de beaucoup de déchet dans cette fin de premier acte. Au retour des vestiaires, les Phocéens revenaient fort et poussait pour égaliser. Des efforts finalement récompensés par le but de Mattéo Guendouzi qui se faisait justice en réparant son erreur de la première période (1-1, 52e). Un scénario bien différent s'écrivait et Nuno Tavares voyait sa lourde frappe terminer dans le petit filet (57e). Le Portugais était en jambes et mettait de nouveau Steve Mandanda à contribution quelques minutes plus tard avec une tête (69e). Si Marseille a poussé pour aller chercher la victoire, cela n'a pas suffi avec un match nul (1-1). Malgré tout, les Phocéens prennent provisoirement la tête du championnat et Rennes se retrouve au huitième rang.

Il ne fallait pas arrive en retard pour ce match entre Nice et Angers car au bout de neuf secondes, l'arbitre sortait un carton rouge pour Jean-Clair Todibo (1ère). Une entame catastrophique pour Nice qui pouvait compter sur Marcin Bulka pour éviter le pire contre Adrien Hunou (6e). Réduits à dix pour toute la durée de la rencontre, les Aiglons contenaient bien leur adversaire en concédant peu d'occasions dans un contexte très spécial. Et quand Adrien Hunou frappait à bout portant, Marcin Bulka repoussait (40e). Mais finalement, Nice craquait avant la pause sur une belle frappe de Nabil Bentaleb (1-0, 43e). Au retour des vestiaires, Nice allait mieux à l'instar de Nicolas Pépé qui tentait sa chance (60e) et Sofiane Boufal était exclu pour simulation (63e). A dix contre dix, ce match était relancé et Andy Delort testait Yahia Fofana (66e). Incapable de réagir, Nice n'a jamais semblé être capable de marquer et s'incline 1-0. Angers enchaîne deux victoires et grimpe au 14e rang juste derrière sa victime du jour.

Troyes renverse Clermont, match frustrant entre Brest et Ajaccio

Bonne surprise du début de saison, Clermont voulait maintenir sa place en première partie de tableau contre une équipe de Troyes en plein ventre mou. Et les Auvergnats prenaient vite les devants grâce à Johan Gastien sur un gros travail de Muhammed Cham (1-0, 3e) pour Clermont. Alors qu'Erik Palmer-Brown répondait pour Troyes (7e), Clermont poussait avec Komnen Andrić (16e) et Johan Gastien (22e) qui obtenaient deux belles situations. À force de pousser, Clermont se faisait surprendre par Mama Baldé sur une perte de balle de Mateusz Wieteska (1-1, 24e). Le match changeait de physionomie et Mama Baldé se procurait deux nouvelles occasions franches sans succès (31e et 45e +3). L'ancien joueur de Dijon portait l'ESTAC et réussissait finalement à s'offrir un doublé au retour des vestiaires (2-1, 54e). Clermont prenait un coup sur la tête et poussait pour revenir au score. Finalement, Renaut Ripart punissait les Auvergnats avec un but en fin de match (3-1, 84e). Avec cette victoire 3-1, Troyes grimpe à la dixième place juste devant Clermont.

Match entre deux prétendants pour le maintien, le duel entre Brest (18e) et Ajaccio (20e) se déroulait dans une situation très tendue. Et très vite la rencontre tournait, suite à la blessure à la nuque de Benjamin Leroy dans un contact avec Oumar Gonzalez, son défenseur (2e). Des images inquiétantes et un remplacement logique par le jeune Ghjuvanni Quilichini (9e). Difficile dès lors pour les deux formations de se distinguer. Le rythme était assez lent malgré la domination technique des Brestois. Une nouvelle blessure était à recenser avec la sortie sur blessure de Noah Fadiga (33e). Malgré une double occasion brestoise par Mathias Pereira Lage et Islam Slimani (38e), cette rencontre était davantage marquée par les blessures que par le jeu. Finalement, quelques secondes seulement après une action litigieuse dans la surface corse, Romain Hamouma surprenait une défense brestoise mal organisée (1-0, 65e). Un véritable hold-up de la part d'Ajaccio qui faisait preuve d'un gros mental. Remportant son premier succès de la saison, Ajaccio revient à deux points du premier non relégable et revient à un point de Brest (19e).

Les résultats des matches de 15h

Olympique de Marseille 1-1 Stade Rennais : Mattéo Guendouzi (52e) pour Marseille; Mattéo Guendouzi (26e, CSC) pour Rennes

OGC Nice 0-1 Angers SCO : Nabil Bentaleb (43e) pour Angers

Clermont 1-3 ES Troyes AC : Johan Gastien (3e) pour Clermont; Mama Baldé (24e et 54e) et Renaud Ripart (84e) pour Troyes

Brest 0-1 AC Ajaccio : Romain Hamouma (65e) pour Ajaccio

Le classement de la Ligue 1