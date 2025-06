Les retrouvailles entre le PSG et Lionel Messi s’annoncent explosives !

On commence à rentrer dans le vif du sujet à la Coupe du monde des clubs. Alors que la phase de groupes va bientôt laisser place à la phase à élimination directe, la compétition va prendre une nouvelle envergure sans de nombreux clubs qui n’étaient pas forcément attrayants à voir jouer. Mieux encore, les premiers qualifiés ont été révélés ce lundi soir. Dans le groupe B, c’est Botafogo et le PSG qui seront de la partie en 8es de finale. Facile vainqueur de Seattle (2-0), le club de la capitale s’est même octroyé la première place, car l’Atlético de Madrid s’est imposé face à Botafogo (1-0).

Une première place qui permet donc au PSG d’affronter le deuxième du groupe A qui n’est autre que…l’Inter Miami. Après un succès précieux contre Porto lors du match précédent, la bande à Lionel Messi a fait match nul (2-2) cette nuit face à Palmeiras, leader de son groupe. Ironie du sort, Lionel Messi va désormais retrouver son ancien club en 8es de finale. Des retrouvailles qui s’annoncent particulières alors que l’octuple Ballon d’Or n’avait pas hésité à envoyer plusieurs piques au club de la capitale depuis son départ en Floride.

Les joueurs du PSG heureux de retrouver Lionel Messi

En effet, auteur de deux années assez satisfaisantes individuellement à Paris, Lionel Messi était le dernier symbole du recrutement bling-bling du club de la capitale par le passé. Pour autant, la Pulga ne s’est jamais réellement acclimatée sur les bords de la Seine. Toujours amoureux du FC Barcelone et d’une Catalogne qui le manquait ardemment, Messi n’a jamais caché qu’il n’avait pas aimé son passage à Paris : «comme je l’ai dit à l’époque, mon passage au PSG n’était pas quelque chose que je souhaitais. Je ne voulais pas quitter Barcelone et c’est arrivé du jour au lendemain.» Des propos qui avaient fait grincer des dents et auxquels Messi avait ajouté qu’il ne se sentait vraiment pas à son aise à Paris. Toutes ces sorties ont forcément créé des crispations au sein des supporters du PSG, qui ont hâte de pouvoir en découdre sur le terrain avec Lionel Messi ce dimanche à 18h.

Des retrouvailles forcément spéciales dans le vestiaire parisien où plusieurs joueurs ont fréquenté Messi lors de son passage entre 2021 et 2023. Interrogé ce lundi sur un éventuel match contre son ancien coéquipier, Gianluigi Donnarumma n’avait pas tari d’éloges sur son illustre aîné : «Léo Messi ? Peut-être oui (qu’on va le retrouver, ndlr). C’est un grand ami. C’est le meilleur joueur du monde. On a eu la chance de jouer avec lui. C’était 2 ans fantastiques mais l’équipe doit gagner.» En interne, retrouver l’Inter Miami de Lionel Messi en 8es de finale a suscité l’optimisme général selon les informations de RMC Sport. Selon nos confrères, plusieurs joueurs, qui ont appris le nom de leur futur adversaire dans l’avion, se réjouissent même de cette confrontation face à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

