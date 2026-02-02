Nice : Bernard Nguéné définitivement transféré au Standard

Prêté au Standard de Liège depuis le début de la saison après 7 apparitions en Ligue 1, le jeune attaquant camerounais Bernard Nguéné (19 ans) a été définitivement transféré chez les Rouches.

«Récemment prêté au Standard de Liège, Bernard Nguéné est finalement transféré définitivement au club belge dans le cadre d’un nouvel accord. Attaquant camerounais de 19 ans, Bernard Nguéné a rejoint l’OGC Nice en septembre 2024. Arrivé sur la Côte d’Azur en provenance des Brasseries du Cameroun, Bernard Nguéné aura porté le maillot rouge et noir à 13 reprises en professionnel, dont 12 cette saison avant de partir outre-Quiévrain. L’OGC Nice remercie Bernard pour son engagement et son professionnalisme, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», indique l’OGCN.