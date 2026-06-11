EdF : Kylian Mbappé envoie un avertissement à ses coéquipiers

Lors d’une interview accordée à M6, Kylian Mbappé s’est longuement confié sur la préparation des Bleus avant leur entrée en lice dans ce Mondial 2026. Et le capitaine tricolore a envoyé un message fort à ses coéquipiers. «Dans les deux Coupes du Monde que j’ai jouées, il y a des moments où socialement j’étais incompatible parce que tu restes isolé pendant 60 jours mais si c’était facile tout le monde jouerait une Coupe du Monde, on sait qu’on fait partie d’une minorité, c’est un statut qu’il ne faut jamais oublier, on doit l’assumer dans les bons comme dans les mauvais. Pour faire l’histoire, il faut souffrir et être prêts à souffrir. On l’a fait une fois, on était proche de le faire une seconde fois donc on sait comment le faire mais toutes les équipes vont y aller avec l’idée de faire l’histoire mais aucune équipe ne doit avoir plus faim que nous».

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Ambitieux, Mbappé a poursuivi : «je commence à être un joueur avec de la bouteille, c’est un plaisir de guider sur le plan émotionnel plus que le reste car vous voyez la qualité qu’il y a dans cette équipe, je ne vais pas apprendre à jouer au foot, ça serait une erreur mais le côté émotionnel, savoir que le Monde s’arrête pour te regarder, c’est quelque chose que tu dois savoir gérer parce que c’est le plus grand adversaire dans une Coupe du Monde. Composer un groupe c’est un assemblage d’être humain, il faut bien gérer ça. Comme la concentration, il ne faut pas la perdre au fil des jours, c’est aussi quelque chose de dur à gérer. Favori ? Pourquoi se freiner à avoir de l’enthousiasme et de l’ambition, ce sont des joueurs avec de la maturité mais l’enflammade vient rapidement et une Coupe du Monde, tu rates un match tu rentres à la maison donc on va devoir contrôler tout ça mais on a déjà fait passer le message. On a pas encore fait l’histoire, on doit la faire». Une mission qui débutera, mardi prochain, par un choc face au Sénégal.