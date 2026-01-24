Menu Rechercher
La vidéo originale de Grenade pour officialiser l’arrivée de Baba Diocou

Le Grenade CF a officialisé l’arrivée de Baba Diocou avec une vidéo pour le moins originale sur le thème de Fortnite. L’ailier hispano-sénégalais de 18 ans rejoint le club andalou en prêt depuis Tenerife avec option d’achat, pour succéder à Souleymane Faye, transféré cette semaine au Sporting Portugal.

Formé au Real Madrid et passé par l’Arenas de Getxo cette saison, Diocou s’est distingué en Primera RFEF avec 5 buts en 19 matchs. Sa puissance physique et sa vitesse font de lui un renfort prometteur pour le flanc gauche de l’attaque grenadine, aux côtés de Sergio Rodelas et José Arnaiz.

