OM-PAOK : affrontements entre supporters évités de justesse

Le quart de finale aller de Ligue Europa Conférence entre l'Olympique de Marseille et le PAOK est déjà très chaud. Les supporters des deux écuries allaient en venir aux mains ce mercredi mais les forces de l'ordre sont intervenues à temps pour éviter le pire et des affrontements, rapportent France Info et RMC Sport.

«Des supporters grecs sont arrivés ce soir à Marseille en groupe identifiable, ne respectant donc pas l'arrêté d'interdiction pris par la préfète de police et le dispositif convenu avec le club du PAOK. Les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique se sont interposés pour éviter un affrontement entre supporters, faisant usage de grenades lacrymogènes. Certains supporters grecs ont tenté de sortir de l'hôtel pour en découdre et ont été bloqués à l'intérieur, où ils ont commis des dégradations», explique la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les fans hellènes sont toujours bloqués dans leur hôtel par la police. Ambiance électrique.