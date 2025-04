Atlético de Madrid : Antoine Griezmann se fait massacrer

Des images de joie venant du vestiaire du FC Barcelone, et de la tristesse et du dépit sur le visage des joueurs de l’Atlético de Madrid. Si le FC Barcelone est plus que jamais en course pour s’offrir un triplé Liga-LdC-Coup, et que les médias catalans semblent vraiment y croire, les Colchoneros eux ont pratiquement dit adieu à toute chance de titre. Avec neuf points de retard sur les Catalans au classement de la Liga et des éliminations récentes en Ligue des Champions et en Copa del Rey, il ne reste que ce Mondial des Clubs comme possible lot de consolation pour la bande de Diego Simeone.

Pourtant, tout indiquait que cette saison, les Colchoneros avaient des options sérieuses de remporter un titre majeur. Boostés par un mercato estival 2024 intéressant et avec un effectif complet, que ce soit qualitativement ou quantitativement, les Rojiblancos ont encore déçu. Et s’il faut mettre un visage sur cet échec, c’est malheureusement celui d’Antoine Griezmann (34 ans). Même si sa ligne statistique reste correcte sur l’ensemble de la saison, avec 14 buts et 8 passes décisives en 39 rencontres Liga et Ligue des Champions confondues, les sensations sont particulièrement mauvaises.

Une série noire

Décevant depuis plusieurs mois déjà, l’ancien international tricolore a encore rendu une copie assez médiocre mercredi soir. À tel point que lorsqu’il est sorti pour laisser sa place à Rodrigo Riquelme à dix minutes de la fin, certains sifflets ont été entendus dans les travées du Metropolitano. Du jamais vu pour Grizi, si on met de côté l’affaire de son départ puis de son retour, et ce n’était pas pour des raisons sportives qu’il était sifflé à l’époque. Il faut dire qu’une statistique illustre clairement le faible rendement du joueur, pourtant toujours intouchable aux yeux de Simeone : il est sur une série de 7 rencontres sans marquer le moindre but ou distribuer de passe décisive. Et parmi ces matchs, il y avait forcément les plus gros rendez-vous de la saison, dont la double confrontation contre le Real Madrid en Europe ou le duel face au Barça en Liga.

Forcément, les réactions sont assez dures dans les médias. « Griezmann a manqué aujourd’hui. Le foot de haut niveau et compétitif, c’est terminé pour lui », a par exemple lancé le journaliste Mati Prats sur Radio Marca. Dans les colonnes du journal, il a écopé d’un triste 4/10 avec un commentaire assez négatif : « il n’y est pas. L’Atlético a besoin du Français et il n’est pas là. […] Ces dernières semaines sont la preuve que la meilleure version de Griezmann est très loin du Griezmann actuel ». AS indique de son côté que « Simeone lui fait toujours confiance et attend des coups d’éclat qui ne viennent pas », et que « ça fait mal de le voir si apathique, gris et hors de forme ». En plein flou pour son avenir, même si les dernières nouvelles évoquent plutôt une envie de rester à Madrid une saison de plus, Griezmann traverse sa pire période sous la tunique colchonera…