Un entraîneur de Ligue 1 raconte son étonnant échec pour devenir policier

Avant de devenir l’un des entraîneurs les plus suivis de sa génération, Will Still a connu un parcours loin d’être linéaire. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le nouveau coach de l’AJ Auxerre est revenu sur une période méconnue de sa vie, lorsqu’il avait tenté de devenir policier en Belgique pour trouver un emploi compatible avec sa carrière de footballeur amateur. Mais son aventure s’était rapidement arrêtée lors des tests de sélection, une décision qu’il n’a jamais vraiment comprise.

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Le technicien belge garde notamment en travers de la gorge la justification donnée par le jury. « Dans la lettre de refus, il n’y a rien », explique-t-il, avant de raconter les remarques qui lui ont été adressées sur son identité : « on me dit : "vous êtes Belge depuis quand ? Quand vous parlez anglais, vous êtes très british, et quand vous parlez français ou flamand, vous n’êtes pas 100 % belge ? C’est pour ça, quand on me demande si je suis Belge ou Anglais, je ne suis rien. Je suis citoyen du Monde ». Une expérience qui l’a marqué, mais qui ne l’a pas empêché de rebondir. Après avoir multiplié les expériences comme adjoint, Will Still s’est finalement imposé dans le football professionnel, particulièrement à Reims, avant de passer par Lens et Southampton, puis de retrouver un nouveau défi avec Auxerre.