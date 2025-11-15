CdF : dans le brouillard, l’ASSE s’impose contre Quetigny au 7e tour

Dans un stade Gaston-Gérard plongé dans un brouillard persistant, l’ASSE a démarré fort cette rencontre de Coupe de France face à Quetigny. Les jeunes Verts, avec les premières titularisations professionnelles de Mekhloufi, Mouton et Eymard, se sont rapidement montrés dangereux : Igor Miladinovic a tenté sa chance à deux reprises (5e, 8e), frôlant à chaque fois le cadre. La domination stéphanoise a été logiquement récompensée à la 11e minute, lorsque Paul Eymard a ouvert le score d’une frappe précise pour son premier but chez les pros.

Mais malgré plusieurs opportunités, notamment une situation idéale pour Miladinovic (16e), les Verts se sont fait surprendre à la demi-heure de jeu. L’arbitre a accordé un penalty aux locaux, que Quetigny a transformé pour égaliser à 1-1 : Anthony Szurlej a trompé Maubleu. À la mi-temps, Saint-Étienne, dominateur, mais imprécis, a été tenu en échec. Le match a ensuite été retardé de près de 45 minutes à cause d’un trop grand brouillard. Dès l’entame de la seconde période, l’ASSE a repris les devants grâce à Djylian N’Guessan (1-2, 48e). Kévin Pedro a inscrit le 3e but stéphanois (1-3, 66e), pour sceller la victoire des siens et permettre à Saint-Étienne de passer au tour suivant.