Menu Rechercher
Commenter
Coupe de France

CdF : dans le brouillard, l’ASSE s’impose contre Quetigny au 7e tour

Par Allan Brevi
1 min.
Aïmen Moueffek sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne @Maxppp
Quetigny ASSE

Dans un stade Gaston-Gérard plongé dans un brouillard persistant, l’ASSE a démarré fort cette rencontre de Coupe de France face à Quetigny. Les jeunes Verts, avec les premières titularisations professionnelles de Mekhloufi, Mouton et Eymard, se sont rapidement montrés dangereux : Igor Miladinovic a tenté sa chance à deux reprises (5e, 8e), frôlant à chaque fois le cadre. La domination stéphanoise a été logiquement récompensée à la 11e minute, lorsque Paul Eymard a ouvert le score d’une frappe précise pour son premier but chez les pros.

La suite après cette publicité

Mais malgré plusieurs opportunités, notamment une situation idéale pour Miladinovic (16e), les Verts se sont fait surprendre à la demi-heure de jeu. L’arbitre a accordé un penalty aux locaux, que Quetigny a transformé pour égaliser à 1-1 : Anthony Szurlej a trompé Maubleu. À la mi-temps, Saint-Étienne, dominateur, mais imprécis, a été tenu en échec. Le match a ensuite été retardé de près de 45 minutes à cause d’un trop grand brouillard. Dès l’entame de la seconde période, l’ASSE a repris les devants grâce à Djylian N’Guessan (1-2, 48e). Kévin Pedro a inscrit le 3e but stéphanois (1-3, 66e), pour sceller la victoire des siens et permettre à Saint-Étienne de passer au tour suivant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
ASSE
Quetigny
Paul Eymard
Djylian N'Guessan

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
ASSE Logo St Étienne
Quetigny Logo Quetigny
Paul Eymard Paul Eymard
Djylian N'Guessan Djylian N'Guessan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier