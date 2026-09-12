Liverpool : les mots de Jérémy Jacquet sur le travail défensif de Bradley Barcola

Liverpool a dû se contenter d’un match nul (0-0) face à Fulham en Premier League, malgré une prestation individuelle convaincante de l’un de ses nouveaux hommes forts : Jérémy Jacquet. Auteur d’une préparation estivale complète avec les Reds et déjà très en vue depuis le début de la saison, Jacquet s’est encore illustré ce samedi avec une intervention spectaculaire sur sa ligne pour empêcher Fulham de faire la différence. Une action décisive qui lui a permis de sauver les siens et de marquer les esprits malgré une rencontre poussive des Reds.

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Interrogé au micro de Canal+ après le coup de sifflet final, notamment sur le match de Bradley Barcola, l’ancien Rennais n’a pas tari d’éloges sur son compatriote : « mon sauvetage ? j’ai eu de la chance, on va dire. Les débuts de Bradley Barcola ? Il va nous apporter beaucoup de rapidité. Beaucoup de vitesse. On a pu voir aussi ses gros efforts défensifs aujourd’hui. » Un premier regard très positif sur l’ailier français, dont les qualités de percussion et l’investissement défensif devraient rapidement devenir des atouts importants pour Liverpool.