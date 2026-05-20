PSG : le bel hommage de Doué à Kvaratskhelia

Très sollicité en zone mixte après l’entraînement ouvert au public et aux médias au Campus PSG, Désiré Doué a aussi été interrogé sur les qualités de dribbleurs présentes dans l’effectif parisien. Le jeune milieu offensif, lui-même réputé pour sa capacité à éliminer balle au pied, a notamment évoqué l’influence de certains cadres offensifs du PSG dans sa progression quotidienne. Avec beaucoup d’admiration, le joueur parisien a décrit les qualités techniques de ses partenaires, notamment Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, expliquant à quel point leur expérience du très haut niveau lui servait au quotidien à seulement quelques jours de la finale de Ligue des champions contre Arsenal.

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«Pareil, il (Kvara, ndlr) est exceptionnel dans ce qu’il fait parce qu’il a la capacité de dribbler, de se protéger, d’aller dans tous les sens. Et franchement, pour les défenseurs, ça doit être vraiment compliqué de défendre contre lui. Mais il m’impressionne, que ce soit à l’entraînement et en match. Et ce sont des joueurs comme ça qui ont déjà de l’expérience au haut niveau, dont je m’inspire aussi au quotidien. Il y a Kvara, il y a Ousmane, il y a Bradley. Forcément, les avoir à mes côtés aujourd’hui, ça me permet aussi de progresser. Donc c’est vraiment bien.»