Monaco : Niko Kovac fait son mea-culpa !

Le football va vite. Très vite. Il y a un an, Niko Kovac était à la tête du Bayern Munich. Mais le Croate vivait ses derniers moments en Bavière puisque le 3 novembre 2019, il quittait le géant allemand d'un commun accord. Quelques mois plus tard, il a rebondi en Ligue 1 Uber Eats puisque l'AS Monaco a annoncé son arrivée le 20 juillet dernier. «Niko est reconnu pour son travail en sélection comme en club, dans la progression de jeunes talents, la gestion de joueurs confirmés et la capacité à obtenir de très bons résultats. Je suis convaincu que son expérience et sa personnalité seront des atouts importants pour nous aider à atteindre nos objectifs », avait expliqué Oleg Petrov.

Quatre mois après son arrivée, le nouvel homme fort de l'ASM affiche un bilan mitigé. En huit rencontres de championnat, son équipe s'est imposée à trois reprises (contre Metz, Nantes et Strasbourg). Elle a aussi concédé deux nuls (Reims et Montpellier). Enfin, elle a été battue à trois reprises (contre Rennes, Brest et l'OL). Face aux Gones dimanche soir, les Monégasques ont eu une domination stérile en première période, écoeurés par Anthony Lopes brillant sur sa ligne. En défense, ils ont été malmenés par des Lyonnais très efficaces alors qu'ils avaient une possession de balle inférieure (4-0, mi-temps).En deuxième période, les hommes de Kovac ont joué plus dur, parfois trop dur même. Après avoir marqué un pénalty (4-1), ils ont continué à pousser mais ne sont pas parvenus à faire plier l'OL.

Kovac assume ses fautes

Douzième de L1 après 8 journées, Monaco n'inquiète pas encore totalement. Mais le club du Rocher est loin de rassurer. En conférence de presse, Niko Kovac a assumé ses erreurs. «Avant tout, je souhaite féliciter l'OL. Nous avons pris de mauvaises décisions, moi le premier. C'est moi qui choisi l'équipe et le système de jeu. Je m'inclus dedans. On n'a pas été assez actifs. On a été dans la réaction. C'était une première période incroyable, je n'avais jamais vécu une telle première période. A la mi-temps, je leur ai demandé de gagner la deuxième mi-temps et de montrer autre chose. Malheureusement, je n'oublie pas cette première période (...) C'est vrai qu'on s'attendait à ce que l'OL joue en contre car ils ont les qualités physiques et la vitesse pour. J'ai été surpris de les voir évoluer si bas. C'était plus bas que prévu. Nous, on a joué trop haut. Il faut s'adapter. Concéder 4 buts en une mi-temps, c'était mission impossible».

Enfin, quand il lui a été demandé s'il regrettait d'avoir titularisé Florentino Luis, Ruben Aguilar et Djibril Sidibé, il a répondu : «au final, vous savez avec 4-0 à la mi-temps c'est que mes choix n'étaient pas bons. On a vu que Djibril Sidibé essayait d'apporter de la percussion sur son côté. Caio revenait de blessure, il fallait trouver le bon équilibre. En ce qui concerne Florentino Luis, il a fait de son mieux. C'est de manière globale que l'équipe n'a pas répondu présente. En revanche, en deuxième, j'ai vu de meilleures choses ». Mais c'est encore trop peu pour une équipe comme Monaco où les coaches passent, mais les problèmes restent ces dernières saisons...