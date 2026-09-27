João Félix veut offrir à Cristiano Ronaldo son 1000e but en carrière

À 41 ans, Cristiano Ronaldo se rapproche d’un cap historique. Auteur de 979 buts depuis le début de sa carrière, le Portugais n’est plus qu’à 21 réalisations de la barre symbolique des 1000 buts. Un objectif auquel João Félix aimerait participer. Dans un entretien accordé à AS depuis le rassemblement de la sélection portugaise, l’attaquant de 26 ans a affiché son ambition : « je veux offrir une passe décisive à Cristiano pour son 1000e but. » Les deux compatriotes évoluent également ensemble à Al-Nassr, où Ronaldo poursuit sa quête de records après avoir dépassé les 900 réalisations en carrière.

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De son côté, João Félix traverse une période particulièrement positive. Élu meilleur joueur du dernier championnat remporté avec Al-Nassr, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid estime avoir franchi un cap depuis son arrivée en Arabie saoudite. « En tant que joueur, je me sens mieux. Je comprends mieux le jeu, les différentes phases d’un match. Ce n’est pas la même chose d’avoir 26 ans que d’en avoir 20 ou 21 », a-t-il expliqué. Désormais utilisé dans un système qui correspond davantage à ses qualités, le Portugais a retrouvé confiance et efficacité, comme en témoigne son but inscrit jeudi dernier face au Pays de Galles.