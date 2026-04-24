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Le Real Madrid veut prêter Franco Mastantuono

Par Tom Courel
1 min.
Franco Mastantuono à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp

Franco Mastantuono est-il encore capable de faire mal aux défenses ? Arrivé à Madrid l’été dernier avec de grandes attentes après son explosion à River Plate, le jeune argentin impressionnait par ses qualités techniques sur l’aile ainsi que par son jeune âge. Cependant, huit mois plus tard, le joueur de la Casa Blanca est peu titularisé, et ses prestations semblent insignifiantes. Face à Alavés mardi soir (2-1), il a bénéficié d’un temps de jeu plus conséquent, mais sa prestation démontrait encore des failles.

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D’après les informations de Marca, le club de la capitale espagnole commencerait ainsi à envisager une solution intermédiaire : un départ temporaire dans un environnement moins exigeant pour lui permettre de progresser. S’il effectue un retour plus abouti — après le prêt — le jeune joueur pourrait donc gagner du temps de jeu. Mais, à ce jour, difficile d’entrevoir l’avenir des Merengues. Le nom d’un prochain coach pose toujours problème et la concurrence est rude…

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