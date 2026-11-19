Le 29 septembre dernier, la Premier League reconnaissait officiellement que Manchester City était coupable de 114 (sur 115) infractions au fair-play financier du championnat anglais. Un énorme coup de tonnerre puisque les Skyblues risquent clairement des sanctions inédites dans le cadre de ce qui est aujourd’hui considéré comme le plus grand scandale de l’histoire de la Premier League. Sans surprise, les Cityzens ont vite réagi.

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Deux jours plus tard, l’un des sponsors du club, la compagnie aérienne Etihad, annonçait de possibles poursuites judiciaires. Le lendemain, le 2 octobre, le club champion d’Europe en 2023 indiquait faire appel. Depuis, la presse anglaise assure que le verdict de la commission d’appel est attendu avant la fin de l’année 2026. En attendant, The Athletic révèle que les clubs de Premier League ont fait le choix d’anticiper toute action judiciaire potentielle des Skyblues et de leurs sponsors.

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Unis contre City

À l’occasion d’une réunion entre propriétaires et dirigeants de clubs organisée à Londres, les équipes ont voté à l’unanimité (excepté un club qui serait Nottingham Forest) pour la prise en charge financière des frais de justice des membres du conseil d’administration de la Premier League. En clair, si le directeur général Richard Masters, Alison Brittain, Mai Fyfield, Dharmash Mistry et Matthew Ryder sont attaqués personnellement par Manchester City et/ou ses sponsors, les autres formations du championnat anglais leur porteront assistance. Un élan de solidarité qui témoigne de l’isolement croissant de City vis-à-vis de ses rivaux.

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Contactée par le média anglophone à l’issue de ce vote, la compagnie Etihad a réagi via un communiqué dans lequel elle « rejette catégoriquement toute constatation, conclusion ou implication suggérant que la compagnie aérienne a jamais été impliquée dans des accords commerciaux irréguliers ». Elle se dit également « profondément préoccupée par la manière dont cette affaire a été communiquée au public. Le manque de clarté et de transparence, associé à la divulgation sélective d’informations, a eu des répercussions préjudiciables pour Etihad, bien que la compagnie aérienne n’ait pas été citée nommément dans la décision publiée. La Premier League doit assumer la responsabilité des conséquences liées à la manière dont ces conclusions ont été présentées. Etihad sollicitera l’avis juridique approprié concernant les options et les voies de recours disponibles pour protéger ses intérêts. »