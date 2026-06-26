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AC Milan, PSG : le montant record du transfert de Gonçalo Ramos est connu !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp

Après trois ans passés au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos va enfin quitter les Rouge et Bleu. Courtisé par l’AC Milan, l’attaquant portugais va bel et bien rejoindre les Rossoneri. The Athletic affirme que Ramos va signer en faveur du club lombard pour un montant record.

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Pour rappel, le plus gros achat de l’histoire de l’AC Milan est celui de Rafael Leão qui avait coûté 49,5 M€. Eh bien Sky Italie assure que le montant de l’opération est de 65 M€ plus 5 M€ de bonus. Le PSG réalisé une très belle affaire après avoir déboursé 65 M€ pour l’arracher au Benfica.

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