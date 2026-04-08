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Ligue des Champions

PSG : Achraf Hakimi est revenu sur les décisions de l’arbitre contre Liverpool

Par Aurélien Macedo
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG en Ligue des Champions @Maxppp
PSG 2-0 Liverpool

Victorieux 2-0 contre Liverpool ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris une belle option pour la qualification. Un match marqué par deux situations litigieuses avec un penalty accordé pour une faute sur Warren Zaïre-Emery qui a été déjugée et un contact d’Ibrahima Konaté sur Nuno Mendes non sifflé.

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Invité par Canal + à commenter ces situations, le latéral droit Achraf Hakimi a donné son avis : «je n’ai pas vu encore les actions. Ce sont des actions où je pense qu’il y a penalty, mais l’arbitre n’a pas choisi de donner penalty donc on doit respecter la décision. On est content pour le match et après, il y a des actions qu’on doit revoir.»

Pub. le - MAJ le
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