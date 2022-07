Arsenal : les premiers mots d'Oleksandr Zinchenko

Une recrue heureuse. Ce vendredi, Oleksandr Zinchenko (25 ans) est devenu le cinquième joueur recruté par Arsenal, moyennant une indemnité de transfert avoisinant les 35 M€ (+ 2,3 M€ de bonus). Comme Gabriel Jesus, l'international ukrainien (52 sélections, 8 buts) a débarqué en provenance de Manchester City. L'attaquant brésilien a d'ailleurs peut-être joué un rôle dans l'arrivée du désormais ex-Cityzen du côté de l'Emirates Stadium, tout comme l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta. C'est en tout cas ce qui découle des premiers mots livrés par le principal concerné. « Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un rêve d'enfant devenu réalité, car j'étais un grand fan quand j'étais enfant », a dans un premier temps tenu à expliquer l'Ukrainien, sur le site officiel du club londonien. Et Olek Zinchenko de poursuivre.

« Depuis que Thierry Henry et le jeune Cesc Fabregas jouaient ici, je prenais juste plaisir à regarder ces matchs, cet Arsenal. Et évidemment, j'ai commencé à aimer ce club, donc je suis tellement excité et j'ai hâte de jouer pour ce club incroyable. [...] C'est une atmosphère incroyable, vous savez, tout le monde est si gentil et tout le personnel ici est incroyable. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses des gens de Manchester City sur le personnel médical ou autre, les gars qui travaillent dans la cuisine, les joueurs et évidemment Gabriel Jesus. Mikel Arteta ? Je dirais qu'il a eu le rôle le plus important dans ma décision car je connais le Mister depuis un moment, j'avais l'habitude de travailler avec lui à Manchester City. Depuis le premier jour à City, je savais qu'il allait être un très bon manager. La façon dont il peut voir le football, en particulier je regardais la dernière saison des matchs d'Arsenal et je l'appréciais vraiment. Vous pouvez voir dans le style, l'image du jeu, donc j'aimerais le voir (en) jouant et en étant impliqué.» Les Gunners ont hâte.