Bayern-PSG : la réaction à chaud de Donnarumma

Terrible soirée pour le PSG. Une de plus en Europe. Les Parisiens se sont inclinés 2-0 face au Bayern ce soir. Un échec terrible et une saison déjà ratée pour le club de la capitale. Gigio Donnarumma s’est exprimé devant les caméras de Sky Sport Italia après la rencontre.

« Malheureusement, la Ligue des Champions, c’est comme ça, ça se joue sur des détails. En première mi-temps, nous avons eu des occasions dont nous n’en avons pas tiré le meilleur parti, puis après on encaisse à la première erreur. C’est une immense déception. Nous sommes énervés et déçus, maintenant nous devons regarder vers l’avant parce que nous avons encore le championnat. Nous sommes très déçus. Je suis fier d’être au PSG, je suis complètement impliqué dans ce club et je suis fier d’en faire partie. Et je n’ai aucun regret d’être venu ici. Malheureusement, la Ligue des Championss se joue sur des détails. Nous devons être plus prudents. Malheureusement, ce soir, ça s’est passé comme ça, mais maintenant nous devons relever la tête », a lancé l’Italien. Un discours qui ne passera sûrement pas chez les fans parisiens…

