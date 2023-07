Arsenal : Mikel Arteta fustige Xavi après la victoire face au Barça

La suite après cette publicité

La nuit dernière, Arsenal s’est imposé au terme d’une rencontre palpitante face au FC Barcelone (3-5). En forme pour leur cinquième match de pré-saison, les Gunners ont logiquement semblé plus prêts physiquement que leurs compères. Sans oublier que de nombreux joueurs barcelonais sont tombés malades ces derniers jours. Après la défaite, Xavi avait lourdement taclé les Londoniens, leur reprochant d’avoir mis trop d’intensité pour une rencontre amicale en plein été.

La réponse ne s’est pas fait tarder. Mikel Arteta a décidé de mettre les choses au clair à 2 grosses semaines du Community Shield face à Manchester City. «Le football appartient aux joueurs et ils sont très compétitifs. Nous jouons devant 70 000 personnes, les joueurs se motivent et bien sûr nous voulons tous gagner», explique fermement l’entraîneur espagnol d’Arsenal. De quoi répondre aux critiques de Xavi un peu plus tôt. Le 2 août prochain, les Gunners s’attaqueront à l’AS Monaco en direct de Londres. Les Monégasques sont prévenus…

