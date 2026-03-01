Arsenal : William Saliba inscrit le 23e but sur corner de la saison
Les Gunners et les corners, c’est une véritable histoire d’amour. En effet, Arsenal (1er) continue d’exploiter avec brio les coups de pied arrêtés durant cette saison. Ce dimanche après-midi, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas traîné à ouvrir le score dans le derby de Londres face à Chelsea grâce à un corner parfaitement exécuté, suivi d’une tête puissante de William Saliba, touchée par Mamadou Sarr (23e). Ce nouveau chef-d’œuvre porte donc leur total à 23 buts inscrits sur corner depuis le début de l’exercice 2025-26. Un exploit brillant de la part du leader.
Les Gunners ouvrent le score face à Chelsea sur un nouveau corner 🥵
#ARSCHE | #PremierLeague
Cette statistique impressionnante illustre ainsi la maîtrise du club londonien dans ce domaine, toujours autant décisive et démontrant un véritable atout offensif qui fait trembler les défenses adverses en Premier League. Reste à savoir si cette statistique impressionnante pourrait faire la différence dans la course au titre.
