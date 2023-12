Al-Ittihad : c’est la guerre entre Marcelo Gallardo et Karim Benzema

Le sujet Benzema déchaîne les passions en Europe depuis 15 ans. L’Arabie saoudite connaît à son tour ce sentiment. Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid en juillet dernier, il n’y a pas un seul jour où le Français ne fait pas les gros titres des médias locaux. Sur le terrain, tout semble bien se passer pour lui, en témoignent ses 13 buts et 6 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues avec Al-Ittihad.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant en dehors des pelouses. Il y a deux jours, nous vous expliquions qu’un certain malaise était en train de naître. Le club et les supporters estiment qu’il n’a pas la bonne attitude à adopter. Cela dérangerait au point de devoir faire un point sur son avenir. Goal Arabia évoquait même la possibilité de le voir changer de club saoudien en cours de saison. Une nouvelle information apparue hier confirme le problème.

Gallardo est exaspéré

Selon les informations de Arriyadiyah, Benzema a quitté Djeddah pour des raisons «personnelles» ces dernières heures. Il a ainsi manqué les deux dernières séances d’entraînement de son club prévues jeudi et vendredi, et est d’ores et forfait pour la rencontre prévue ce samedi face à Al Taee. Il ne présenterait aucune blessure ou alors il n’en a fait part à personne. Pire encore, ça n’est pas la première fois qu’il ne se présente pas à l’entraînement. Evidemment, cela exaspère pas mal de monde autour de lui.

Le média Al-Sharq Al-Awsat rapporte que différents incidents du même genre ont déjà eu lieu avec l’ancien entraîneur, Nuno Espirito Santo. Son nouveau coach, Marcelo Gallardo, n’est pas fait du même bois. S’il n’a pas souhaité donner d’explications sur cette affaire c’est parce qu’il est directement impliqué. Il aurait en réalité exclu le joueur d’après Al-Sharq Al-Awsat pour le punir de tous ses manquements. Décidément, Benzema a du mal avec ses managers…