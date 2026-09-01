Everton et Monaco continuent de discuter pour Folarin Balogun

Plus tôt dans la soirée, le transfert de Folarin Balogun à Everton semblait sur le point de tomber à l’eau. La faute à une visite médicale défavorable selon les Toffees, alors que les Monégasques avaient besoin de cette vente pour la DNCG.

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Mais comme l’indiquent divers médias, comme The Athletic ou le journaliste Fabrizio Romano, les deux parties continuent de discuter pour un transfert de l’attaquant nord-américain, et un accord serait même proche d’être trouvé.