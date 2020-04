Man United : les joueurs devront laver leur tenue d'entraînement chez eux

La Premier League pourrait faire son retour le 8 juin à huis clos. Les clubs vont ainsi tous reprendre l'entraînement progressivement. En ce qui concerne Manchester United, la date du 18 mai a été cochée. Les joueurs devront cependant respecter à la lettre les règles sanitaires mises en place.

D'après le Daily Mail, David De Gea et ses coéquipiers devront arriver seuls au centre d'entraînement de Carrington, travailler en petits groupes et se doucher chez eux. Autre fait inhabituel, ils devront laver à leur domicile leur tenue d'entraînement car la blanchisserie de Carrington est toujours fermée. Les Red Devils ne seront plus choyés par le personnel du club pendant quelques jours voire quelques semaines.