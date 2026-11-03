Le FC Barcelone a un souci de plus en plus remarqué avec le Camp Nou

Ce n’est un secret pour personne, le Camp Nou n’a jamais été un stade particulièrement connu pour sa ferveur. Depuis l’expulsion du groupe ultra des Boixos Nois au début des années 2000 et l’augmentation progressive et conséquente des tarifs - provoquant l’expulsion des supporters historiques locaux - l’enceinte barcelonaise a accueilli de nouveaux publics, dont beaucoup de touristes internationaux, et l’ambiance en a logiquement pris un coup. Mais ces derniers mois, alors que le troisième anneau du Camp Nou est encore fermé au public en attendant la fin des travaux, le constat est encore plus inquiétant.

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Et peu à peu, ça devient un sujet qui fait parler à Barcelone. Le quotidien Sport publie ainsi un article d’opinion très clair. « Qu’est-ce qui se passe dans les tribunes du Camp Nou ? », titre ainsi le média, qui dénonce le nombre de touristes au stade, dénaturant clairement l’atmosphère, et comparant ce qui se passe dans les travées du Camp Nou à d’autres stades espagnols et européens. « Le Barça, ce n’est pas un document Excel, mais un groupe social où l’amour pour le club se transmet de grand-père à petit-fils depuis des générations. Qu’il y ait besoin de remplir des objectifs financiers et d’optimiser la facturation du club ne veut pas dire qu’on doive détruire l’âme du club », écrit le média, expliquant que la direction, toujours en quête de revenus, est aussi responsable.

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Une ambiance de plus en plus "Disney World"

Pour beaucoup de Culés un peu dépités, le Camp Nou est devenu un simple lieu de passage pour les touristes, similaire à une visite à Disney. Il faut dire qu’il n’y a pas que les journalistes ou les supporters locaux du FC Barcelone qui se sont rendus compte de cette baisse d’ambiance. Plusieurs fois cette saison, on a vu les joueurs réclamer plus de soutien au public, les haranguant avec des gestes évidents. S’il est vrai que face à des adversaires pas forcément très coriaces comme Alavés, ce déficit d’ambiance est peut-être anecdotique, ça peut coûter cher dans les gros matchs. Ces derniers temps, il n’était d’ailleurs pas rare de, parfois, entendre plus les chants des supporters adverses depuis leur parcage que les supporters barcelonais. Et les joueurs sont conscients de ce problème.

En plus de ça, il semble y avoir des problèmes avec la Grada de Animación, la tribune de supporters placés derrière le but, et qui sont les seuls qui mettent un peu d’ambiance dans le stade. Joan Laporta a ainsi décidé de fermer la tribune lors du match face à Alavés, suite à des incidents lors du Clasico, avec une agression sur Eduardo Camavinga et de nombreux chants insultants rapportés par la Liga. Conscient qu’il y a risque de fermeture partielle du stade et risque de sanctions financières, le président du Barça a sévi contre les différents groupes qui composent cette Grada de Animación, comme il l’avait déjà fait par le passé. Une décision qui fait logiquement polémique en Catalogne, et qui pourrait se prolonger, alors que Laporta n’est, de base, pas fan du tout de cette tribune. Voilà qui ne devrait pas arranger ce problème d’ambiance au Camp Nou…