Barça : Sergio Busquets content du travail défensif face au Real Madrid

Quelques instants après la victoire à Madrid face au Real en demi-finale aller de la Coupe du Roi, le milieu de terrain et capitaine du FC Barcelone Sergio Busquets a confié sa satisfaction quant à la performance collective des siens, en attendant la deuxième manche : «c’est important, mais il y a toujours le match retour. Nous revenions d’une défaite et nous avions beaucoup de joueurs absents et l’équipe a bien joué, nous étions unis, nous avons marqué le but et nous avons très bien couvert. Nous avons bien joué, nous avons été solides, nous avons fermé l’intérieur, nous avons fait un bon travail défensif, le résultat nous donne un petit avantage pour le match retour avec nos fans.»

L’international aux 143 sélections (2 buts) est conscient de l’avantage acquis face au club de la capitale : «nous avons vu que dans ces matchs, tout est très équilibré, dans les derniers matchs nous avons gagné, nous pouvons avoir un léger avantage en raison du résultat», a-t-il poursuivi au micro de la télévision espagnole avant de revenir sur le record qu’il détient aujourd’hui en termes de Clasicos, puisqu’il a débuté son 46e match face au Real Madrid, dépassant ainsi Lionel Messi et Sergio Ramos (45 chacun) : «je suis très heureux d’être le joueur avec le plus de Clasicos, j’ai eu la chance d’être ici pendant de nombreuses années et je vais continuer.»

