OM : Timothy Weah s’incline devant la supériorité de Liverpool

De passage en zone mixte après la lourde défaite (0-3) concédée par l’OM contre Liverpool, mercredi soir, Timothy Weah était logiquement dépité. Face aux journalistes, le piston phocéen a malgré tout reconnu la supériorité des Reds. «C’est dur, on voulait tous gagner. Aujourd’hui, c’est simple, Liverpool était meilleur, on doit continuer à travailler», a tout d’abord lancé l’international américain.

Et de conclure : «on a bien commencé la seconde période, on a pris le deuxième but et ça a changé le match. On doit maintenant être focus sur Lens et Bruges. On est forcément frustrés, on a beaucoup d’ambitions dans ce club, le football c’est comme ça, on va prendre le positif et le négatif, travailler et préparer ce match contre Lens».