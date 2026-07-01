Coupe du Monde 2026 : Yoane Wissa porte les rêves d’une République démocratique du Congo historique

Cinquante-deux ans après, cette République démocratique du Congo fait déjà mieux que ses aînés. Versés dans un groupe K très relevé pour leur seconde participation à la Coupe du Monde, les Léopards ont bien répondu présents pour leur retour dans la compétition. Face à un Portugal classé parmi les favoris, les hommes de Sébastien Desabre ont déjoué les pronostics et accroché la Seleçao (1-1). Battus ensuite par la Colombie (1-0), les Congolais devaient s’imposer contre l’Ouzbékistan pour se qualifier pour les 16es de finale. En grande difficulté dans le jeu et menés à la mi-temps, les Léopards ont finalement renversé la rencontre en 23 minutes (score final, 3-1) pour accéder à leur première phase éliminatoire dans un Mondial. Un moment historique pour cette sélection africaine, portée par un Yoane Wissa revigoré.

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Si Cédric Bakambu - deuxième meilleur buteur de l’histoire des Léopards - déçoit, le joueur de Newcastle s’érige lui comme le fer de lance de cette formation. Décisif face aux Portugais d’une tête rageuse, le premier buteur de l’histoire de la RDC sur la scène internationale incarne les espoirs d’une équipe qui manque par moments d’idées devant. Longtemps discret face aux Ouzbeks, l’ancien joueur de Brentford a finalement fait basculer la rencontre. Fauché par Khusanov dans la surface, le joueur de 29 ans se chargeait lui-même du penalty de l’égalisation (68e), avant de porter le coup de grâce dans le temps additionnel d’une frappe rasante dans le petit filet (90e+1). Un doublé décisif qui le fait entrer dans un cercle très fermé : celui des joueurs africains (4) ayant marqué au moins trois buts dans une même édition de la Coupe du Monde.

Un statut nettement différent qu’à Newcastle

Une belle revanche pour le natif de Villeneuve-Saint-Georges, au sortir d’une saison en club difficile. Arrivé à la fin de l’été 2025 à Newcastle contre 63 millions d’euros, Wissa a été écarté des terrains pendant près de trois mois. La raison ? Une blessure au genou subie durant RDC-Sénégal (2-3), le 9 septembre dernier. Un pépin physique l’ayant privé de la CAN au Maroc et qui ne l’a pas aidé dans son acclimatation à Newcastle. « Son seul problème a été cette blessure. À son retour (le 6 décembre), il n’était pas physiquement en mesure d’offrir le niveau de jeu auquel il nous a habitués en Premier League. Sa qualité ne fait aucun doute. Le défi était de savoir si nous pouvions le remettre en condition physique pour qu’il donne le meilleur de lui-même… », expliquait début mai Eddie Howe, qui ne l’a titularisé qu’à sept reprises sur les 28 matchs disputés par le Congolais cette saison (3 buts).

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S’il est donc loin d’avoir un statut indiscutable chez les Magpies, la donne n’est pas la même en sélection. Joueur le plus décisif de l’ère Sébastien Desabre (10 buts et six passes décisives), son sélectionneur a loué sa prestation après ce premier succès en Coupe du Monde. « Je n’ai pas l’habitude de parler d’un seul joueur. Mais ce soir, Yoane a été décisif. Il a eu un début de saison difficile avec sa blessure et a eu un gros coup aussi avec ce transfert où il n’a pas pu être à 100% avec Newcastle. Il s’en est remis, on lui a fait confiance… », livrait Desabre. Wissa, lui, l’a joué plutôt modeste : « je suis juste une pièce du puzzle. Ça a été très compliqué. Le poids sur nos épaules a été très très lourd à porter. On a des choses à rectifier, mais le plus important, c’est cette qualification historique. Il faut profiter… » Profiter avant de vite se reconcentrer, puisque c’est un défi d’un tout autre calibre qui attend Yoane Wissa et les Congolais en 16es de finale : l’Angleterre, mercredi à Atlanta (18h).