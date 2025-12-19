Le mercato hivernal promet d’être agité au Borussia Dortmund

La première partie de saison du Borussia Dortmund a au moins permis de stabiliser un club qui a justement souffert de trop de secousses depuis 18 mois. Les lendemains de finale de Ligue des Champions, atteinte en mai 2024 (battu le Real Madrid), n’ont pas eu que du positif, loin de là même. Le départ programmé d’Edin Terzic a fait mal. Son successeur et ancien adjoint Nuri Sahin aurait dû assurer une certaine continuité, ce qu’il n’est pas parvenu à faire. Six mois après son intronisation, il a rendu son tablier pour laisser la place à Niko Kovac, alors que le BvB était 11e de Bundesliga. Les débuts de l’ancien coach de Monaco n’ont pas été simples non plus mais le voilà installé.

Il a tout de même fini fort le championnat en terminant à la 4e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Bien lui en a pris car le BvB tient la dragée haute durant cette campagne. A deux journées de la fin de la première phase, le club allemand est 10e et peut légitimement prétendre à finir dans le top 8 même si deux derniers gros morceaux l’attendent (Tottenham et Inter). Ça tient le rythme aussi en Bundesliga avec une seule petite défaite pour le moment face à l’ogre bavarois, seul dans son monde avec neuf points d’avance sur son dauphin. 3e à égalité de points avec le RB Leipzig, Dortmund est dans ses temps de passage, malgré son élimination en Coupe d’Allemagne contre le Bayer.

Au minimum trois départs et deux arrivées

Kovac n’est pas non plus complètement satisfait de ce qu’il voit sur le terrain. Les erreurs répétées en défense le frustrent et il compte bien se servir du mercato pour régler certains de ses problèmes. D’après Sky Sport en Allemagne, il y aura du mouvement cet hiver avec pas moins de trois départs espérés et deux arrivées souhaitées au minimum : un défenseur donc, mais aussi un milieu de terrain au profil défensif. Les blessures successives d’Aarón Anselmino et de Nico Schlotterbeck n’ont pas aidé, ce dernier freinant au passage sa prolongation de contrat pour forcer son départ en fin de saison. Titulaire en début de saison, Waldemar Anton a, à son tour, pris la direction de l’infirmerie.

En fin de contrat en juin, Niklas Süle a également subi divers problèmes physiques et il n’est qu’un élément de complément. Ramy Bensebaini est lui absent le temps de la CAN. Problème, les pistes pour cet hiver ne sont pas encore nombreuses, tout juste évoque-t-on d’un intérêt pour le jeune Víctor Valdepeñas (19 ans) du Real Madrid, qui évolue au sein du Castilla. Sky Sport donne tout de même le profil idoine recherché, plutôt jeune et à fort potentiel, comme souvent au sein de la cellule de recrutement. Les recrues auront un impératif, elles devront être prêtes à jouer immédiatement afin d’impacter l’équipe dès les premiers matchs. Sur ce point, Valdepeñas répond aux critères, comme Nathan De Cat d’Anderlecht et Kennet Eichhorn, la pépite du Hertha Berlin.

Trop de problèmes défensifs depuis le début de la saison

Moins prioritaire, un latéral de haut niveau est souhaité pour faire souffler Julian Ryerson et Daniel Svensson, les débuts de Yan Couto étant contrastés. Pour les départs, le club de la Ruhr est moins hésitant cette fois. Salih Özcan et surtout Pascal Groß, un cadre de la saison passée, sont invités à se trouver un nouveau projet, eux qui ne jouent pas beaucoup depuis le début de la saison. Le second cité, âgé de 34 ans, a vite besoin d’un nouveau point de chute lui qui vise une place dans la sélection allemande pour la Coupe du Monde. Enfin des solutions de prêts sont sur la table pour les jeunes ailiers Cole Campbell (19 ans) et Julien Duranville (19 ans), ce dernier ayant été indisponible un long moment pour une grave blessure à l’épaule.