CdF : le 8e tour et les 32es de finale décalés

Suite au reconfinement, le monde amateur du football avait été contraint de ranger temporairement ses crampons. Résultat : le calendrier de la Coupe de France en subit les conséquences. La FFF vient en effet d’annoncer que le 8e tour (entrée en lice des clubs de L2) et les 32es de finale (entrée en lice des équipes de L1) vont être décalés à des dates encore inconnues.

« La FFF a décidé de décaler l'organisation du 8e tour et des 32es de finale de la Coupe de France 2020-2021. En raison de la suspension des compétitions amateurs annoncée le 29 octobre dernier, la FFF a décidé de décaler la tenue du 8e tour et des 32es de finale de la Coupe de France 2020-2021. Le 8e tour était programmé le dimanche 13 décembre 2020, avec l'entrée en lice des vingt clubs de Ligue 2 ; les 32es de finale devaient se disputer les samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021, avec l'entrée en lice des vingt représentants de la Ligue 1. La FFF travaille avec les ligues régionales pour la reprogrammation en janvier du 6e tour et du 7e tour (qui n'ont pu se disputer aux dates prévues) et avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour la reprogrammation des tours impliquant la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 », peut-on lire sur le communiqué.