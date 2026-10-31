Harry Kane présente son Ballon d’Or avant Bayern-Dortmund

Le héros est là. Cinq jours après son sacre au Ballon d’Or 2026, Harry Kane a présenté son trophée au public de l’Allianz Arena, avant le choc de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Le club bavarois avait prévu une grande bâche circulaire pour l’occasion, qui a été déployée dans le rond central. « Ballon d’or winner », pouvait-on lire en lettres capitales dorées, accompagné de son numéro 9 et de plusieurs photos de Kane avec le maillot bavarois. Entouré de sa famille et de ses proches, l’ancien joueur de Tottenham a soulevé son Ballon d’Or aux yeux du public, avant de remercier les fans du Bayern, ainsi que ses coéquipiers et les dirigeants pour leur soutien. « Il est pour vous, ce Ballon d’Or », a-t-il lancé.

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Lundi soir, Harry Kane est devenu le premier joueur anglais à recevoir cette distinction depuis Michael Owen en 2001. Avec 1 055 points, l’attaquant anglais du Bayern Munich a remporté le trophée devant Kylian Mbappé (France/Real Madrid), crédité de 1 027 points. Lamine Yamal (Espagne/FC Barcelone) complétait le podium, avec 881 unités.