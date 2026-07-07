Coupe du Monde 2026 : le but de Romero qui redonne espoir à l’Argentine contre l’Égypte

Menée 2-0 par l’Égypte en huitième de finale de la Coupe du Monde, l’Argentine était dos au mur. Du moins jusqu’à ce que Lionel Messi enroule un sublime centre côté droit vers la surface des Pharaons.

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Lionel Messi dépose un centre parfait sur la tête de Cristian Romero. Le défenseur argentin ne laisse aucune chance au gardien égyptien ! 💥



L'Égypte mène 2-1.



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Passant dans le dos de la défense et se libérant du marquage, Cristian Romero, le défenseur de Tottenham a su réduire l’écart d’une jolie tête.