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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le but de Romero qui redonne espoir à l’Argentine contre l’Égypte

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ziko, l'attaquant de l'Égypte @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
winamax
1 1.32 N 5.00 2 9.50 bonus 100€

Menée 2-0 par l’Égypte en huitième de finale de la Coupe du Monde, l’Argentine était dos au mur. Du moins jusqu’à ce que Lionel Messi enroule un sublime centre côté droit vers la surface des Pharaons.

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Passant dans le dos de la défense et se libérant du marquage, Cristian Romero, le défenseur de Tottenham a su réduire l’écart d’une jolie tête.

Pub. le - MAJ le
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