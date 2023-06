Mercato : le PSG encore face aux flops des joueurs prêtés

La suite après cette publicité

C’est désormais un sujet qui revient sur la table tous les étés. Et le PSG ne semble jamais vraiment trouver de solutions à ce problème. Chaque année, le club de la capitale peine à vendre ses éléments indésirables. Seuls les jeunes du centre de formation parviennent à rapporter quelques millions à la direction parisienne. Pour le reste, le PSG n’arrive pas à vendre et à se séparer définitivement de certains joueurs qui touchent des salaires XXL et au rendement faible.

L’été dernier, l’une des premières missions de Luis Campos a aussi été de trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs qui n’entraient plus dans les plans de la direction ou de Christophe Galtier. Mais le dirigeant portugais n’a pas fait mieux que ses prédécesseurs. À la fin du mois d’août, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum ou encore Julian Draxler ont fait leur valise. Mais tous l’ont été en prêt. Et ces prêts n’ont pas été du tout concluant. Résultat, le PSG qui prenait en charge une grande partie des salaires à chaque fois, se retrouve avec le même problème que la saison dernière. Sauf que certains joueurs sont encore moins cotés que par le passé.

Mauro Icardi, le seul prêt concluant

Dans cette liste, Mauri Icardi semble être le seul prêt concluant. L’attaquant argentin a retrouvé des couleurs du côté de Galatasaray. Auteur de 23 buts et 8 passes décisives en 26 matches cette saison, le joueur de 29 ans s’est rapidement mis dans la poche les supporters de son club. Et la direction stambouliote aimerait logiquement le conserver. Mais avec ses prestations, plusieurs autres écuries européennes s’intéressent à lui et notamment du côté de l’Italie où Icardi garde une belle côte. On parle d’offres autour de 10 millions d’euros pour racheter sa dernière année de contrat. Voilà pour le seul joueur sportivement intéressant de la liste des prêts du PSG. Pour le reste, c’est le néant, ou presque.

Du côté de la Juventus, Leandro Paredes a eu un apport quasi nul. L’international argentin, qui a pourtant remporté la Coupe du Monde avec l’Argentine, n’a jamais su s’imposer dans la formation entraînée par Massimiliano Allegri et n’a pas convaincu la direction de le conserver. Sans surprise, l’option d’achat de 22 M€ n’a pas été levée et Paredes va donc rentrer à Paris. Le milieu de 28 ans, qui a disputé 35 matches sous le maillot de la Juventus, aura des offres cet été. Mais son gros salaire reste un souci évident. À un an de la fin de son contrat, Paredes va donc chercher un nouveau challenge. La presse turque annonce un intérêt prononcé de Galatasaray qui serait prêt à mettre… 5 millions sur la table. Une somme dérisoire, mais que le PSG ne refusera probablement pas.

Diallo, Wijnaldum, Draxler, Kurzawa quatre échecs

Dans le rayon des paris complètement manqués, il y a aussi Georgino Wijnaldum. Le milieu néerlandais espérait se relancer sous les ordres de José Mourinho à la Roma juste avant la Coupe du Monde. Mais après une bonne préparation, il a été freiné par une grave blessure, une fracture du tibia. Résultat, absent 6 mois et son retour à la compétition n’a jamais été concluant. Un coup dur pour le joueur qui espérait tout de même que la Roma lève son option d’achat. Mon retour à Paris ? Je pense que c’est une surprise pour tout le monde et aussi pour moi, expliquait l’intéressé en conférence de presse. Selon nos indiscrétions, le PSG souhaite évidemment s’en séparer, mais Wijnaldum est très gourmand en salaire et ne voudra pas partir n’importe où. De quoi compliquer ce dossier et pousser le PSG à recourir à un loft pour y mettre les indésirables.

Julian Draxler et Layvin Kurzawa en font certainement partie. Les deux joueurs ont connu une saison totalement blanche et un prêt qui n’a donc strictement servi à rien. L’international allemand s’est blessé et n’a donc jamais pu refouler les pelouses avec Benfica après son début de saison (18 matches au total). «Dans mon cas, ce sont des blessures qui ont gâché nos plans. Malheureusement. (…) Je n’ai jamais pu montrer ce dont j’étais capable. Je ne tenais plus debout, j’avais très mal et j’ai fini par devoir me faire opérer. J’aurais aimé contribuer davantage au championnat et je dois presque m’excuser auprès de tous les responsables. Je dois dire que c’est dans la tête. Même si je suis un professionnel qui a déjà quelques années à son actif, je voulais juste être en bonne santé, jouer et aider l’équipe sur le terrain », expliquait-il dans une lettre aux supporters de Benfica. Rien à signaler du côté de Layvin Kurzawa qui n’a disputé que 6 matches avec Fulham et qui a donc passé sa saison à l’infirmerie. Même son de cloche pour Diallo qui a participé à 15 matches avec Leipzig. Pour le reste, il a alterné entre infirmerie et banc. Le PSG va donc récupérer ses indésirables, encore une fois, et va devoir se creuser la tête pour les convaincre d’abandonner leur salaire XXL pour quitter la capitale…