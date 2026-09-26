Équipe de France : la réaction d’Estéban Lepaul après sa première sélection avec les Bleus

Pour sa première sélection avec l’équipe de France, Estéban Lepaul a vécu une soirée forcément particulière face à la Turquie. Entré en fin de rencontre alors que les Bleus devaient préserver leur avantage, l’attaquant rennais a apprécié une victoire obtenue dans la difficulté (0-1) : «il y a la satisfaction de faire ma première en Bleu ce soir avec une magnifique victoire, dure à aller chercher, mais qu’on a arrachée jusqu’au bout donc c’est parfait». Une première qu’il n’a pas immédiatement eu le temps de savourer : «je n’ai pas trop réalisé sur le coup, je suis entré dans le match avec le soutien de tout le monde». Conscient de la nécessité de défendre l’avantage, il ajoute : «c’était un score qu’il fallait tenir donc on entre dans un autre registre où il fallait charbonner et c’est chose faite, je suis vraiment content qu’on gagne ce match».

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Le jeune international français a également livré son regard sur les premières consignes de Zinédine Zidane, pour ses débuts à la tête des Bleus. Selon Lepaul, le sélectionneur a été particulièrement précis à la pause : «Zinédine Zidane a été pointilleux. À la mi-temps, il a corrigé quelques détails défensifs et quelques trucs offensifs mais rien de superflu». L’attaquant a enfin tenu à souligner la liberté accordée par le nouveau sélectionneur à ses joueurs : «il laisse la liberté aux joueurs, il veut que les joueurs prennent leurs responsabilités, fassent des choses eux-mêmes. Au vu de la qualité de l’effectif, voilà comment il voyait les choses». Une première expérience internationale réussie pour Lepaul, qui a ainsi découvert le maillot bleu dans une rencontre remportée au terme d’un combat jusqu’au bout.