Le Havre : Arnaud Bodart s’engage pour une saison

Le Havre tient son nouveau gardien. Après avoir résilié son contrat avec Lille, Arnaud Bodart s’est officiellement engagé pour une saison avec le HAC, où il portera le numéro 16. Le Belge de 28 ans arrive libre pour renforcer un poste fragilisé par la grave blessure de Lionel Mpasi. Son passage dans le Nord n’aura donc duré qu’une saison, après son arrivée au LOSC à l’été 2025. Bodart y avait découvert la Ligue 1, sans parvenir à s’installer durablement dans la hiérarchie des gardiens lillois.

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Sous les projecteurs : Arnaud Bodart. 💡



Après sa résiliation avec le LOSC, le gardien de but s’engage pour une saison avec les Ciel&Marine. ✍️



Bienvenue au Havre Athletic Club, Arnaud. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/4ogxDeMauf — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) September 16, 2026

Le Havre récupère surtout un portier disposant déjà d’une solide expérience. Formé au Standard de Liège, Bodart a disputé 190 rencontres avec son club formateur, dont plusieurs sur la scène européenne, avant de rejoindre le FC Metz en janvier 2025 et de participer à sa remontée en Ligue 1. Passé par les Espoirs belges, il a également été convoqué à plusieurs reprises avec la sélection A sans encore connaître sa première cape.