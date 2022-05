JT Foot Mercato : Kylian Mbappé met le feu au mercato du PSG

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé enflamme le mercato du PSG

L'avenir du directeur sportif Leonardo étant scellé, Luis Campos devrait succéder au Brésilien. L'ancien homme fort du mercato de Monaco et du LOSC a notamment joué un rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino devrait connaître le même destin que Leonardo, son licenciement étant imminent. Selon nos informations, la piste Zinedine Zidane est toujours d'actualité. Nous pouvons vous confirmer que les contacts entre l'Émir Tamim ben Hamad Al-Thani et Zizou sont réguliers et particulièrement cordiaux. La direction parisienne aurait déjà des postes prioritaires à renforcer à l'intersaison. Un défenseur central serait une priorité, ainsi que deux milieux de terrain et un ailier, pour compenser notamment le départ d'Angel Di Maria. Le grand favori pour le remplacer est Ousmane Dembélé. Au milieu de terrain, le PSG veut de nouveau jouer un sale tour au Real Madrid en les doublant dans le dossier Aurélien Tchaoumeni. Selon nos informations, de nouveaux contacts ont eu lieu entre le club madrilène, l'ASM et l'agent du joueur.

Boubacar Kamara quittera l'OM cet intersaison

En fin de contrat, Boubacar Kamara va quitter libre son club de toujours. Alors que son dernier message sur son compte Instagram «Merci pour tout» semblait annoncer la fin de son aventure à Marseille, Kamara a confirmé la nouvelle, ce dimanche. «Après de longues réflexions et après avoir pesé le pour et le contre, j'ai pris la décision de quitter l'OM à l'issue de cette saison. C'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J'ai envie d'évoluer. De découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat et un nouveau pays. Je n'ai connu qu'un seul maillot, je suis au club depuis l'âge de cinq ans, j'en ai 22. Mon parcours a été unique à l'OM» . Tout récemment appelé avec les Bleus, Boubacar Kamara va donc franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Reste à savoir où. Comme on vous l'a révélé, le joueur a un accord verbal avec l'Atlético de Madrid. Mais rien n'est encore signé. Son profil plaît aussi beaucoup en Angleterre, particulièrement à Aston Villa.

Le FC Barcelone a formulée une première offre pour Lewandowski

Tout porte à croire que le futur club de Robert Lewandowski sera le FC Barcelone. Du moins, c'est le souhait de ce dernier. Il reste encore la partie la plus difficile à résoudre, à savoir se mettre d'accord avec le Bayern Munich qui n'est pas vendeur. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a formulé il y a quelques jours une première offre de 32 millions d’euros. Proposition qui a été refusée par la direction munichoise. Mais les deux clubs seraient maintenant en contact et négocieraient activement pour le Polonais de 33 ans. Les négociations sont désormais ouvertes, aux deux clubs de trouver un terrain d'entente. On imagine que Robert Lewandowski attend avec impatience le dénouement.