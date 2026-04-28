Enzo Fernández est à Madrid

Le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, a profité de quelques jours de repos accordés par son club pour s’offrir une escapade à Madrid, en compagnie de ses coéquipiers Marc Cucurella et João Pedro. Selon les informations du journal AS, l’international argentin a été aperçu dans les rues de la capitale espagnole, mais aussi dans les tribunes du Mutua Madrid Open, un tournoi qu’il affectionne particulièrement et où il s’était déjà rendu l’an dernier. Ce court séjour intervient juste après la qualification des Blues pour la finale de la FA Cup contre Leeds (1-0).

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Mais ce passage à Madrid n’est pas passé inaperçu, notamment en raison de récentes déclarations du Champion du Monde 2022. En effet, Fernández avait confié dans une interview son attirance pour la ville, allant jusqu’à évoquer son envie d’y vivre, des propos qui avaient suscité de vives réactions chez les supporters et même entraîné une sanction en interne. Bien que ce voyage ait été validé en amont par Chelsea, il ravive inévitablement les spéculations autour de son avenir…