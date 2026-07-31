Amical : Laval tient tête au HAC

Ce vendredi après-midi, Le Havre affrontait Laval dans le cadre d’un nouveau match amical de présaison. L’occasion pour les Ciel et Marine de voir les premiers pas de Joan Tincres ainsi que le retour de Junior Mwanga, capitaine lors de la seconde période. Une rencontre qui a, elle, débouché sur un match nul (1-1).

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Si les visiteurs profitaient d’une erreur défensive pour ouvrir le score par Mathis Houdayer (0-1, 19e), Godson Kyeremeh rendait la politesse cinq minutes plus tard en se jetant parfaitement pour égaliser (1-1, 24e). Pour rappel, le club normand partira, ce samedi, pour l’Angleterre et affrontera Ipswich sur ses terres avant de défier Oviedo.