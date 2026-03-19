OL - Celta de Vigo : les compositions officielles

Ce jeudi soir, c’est le moment des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa 2025/2026 avec un joli duel entre l’Olympique Lyonnais et le Celta de Vigo. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Dominik Greif dans les cages derrière Steeve Kango, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Noah Nartey, Tyler Morton et Abner Vinicius avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Roman Yaremchuk est soutenu par Endrick. Pavel Šulc, Afonso Moreira et Malick Fofana débutent sur le banc.

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De leur côté, les Espagnols s’organisent dans un 3-4-3 avec Ionut Radu qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Carl Starfelt, Javi Rodriguez et Marcos Alonso en défense. Matias Vecino et Ilaix Moriba composent l’entrejeu alors que Javi Rueda et Sergio Carreira sont placés comme pistons. En pointe, Pablo Duran est accompagné par Fer Lopez et Williot Swedberg.

Les compositions

Olympique Lyonnais :

Celta de Vigo :